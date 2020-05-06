У коронавируса нашли опасную мутацию

Особое внимание исследователи обратили на мутацию Spike D614G, распространенную в Европе. Впервые ее обнаружили в Германии.

По одной из теорий, эта мутация влияет на ту часть вируса, которую распознает иммунная система и на которую специалисты ориентируются при разработке вакцин. Предполагается, что D614G делает больных уязвимыми для нового заражения.