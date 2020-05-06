У коронавируса нашли опасную мутацию

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американские и британские ученые выявили несколько мутаций коронавируса SARS-CoV-2, одна из которых может делать инфекцию более устойчивой. Об этом говорится в препринте, опубликованном на портале biorxiv.
Особое внимание исследователи обратили на мутацию Spike D614G, распространенную в Европе. Впервые ее обнаружили в Германии.
По одной из теорий, эта мутация влияет на ту часть вируса, которую распознает иммунная система и на которую специалисты ориентируются при разработке вакцин. Предполагается, что D614G делает больных уязвимыми для нового заражения.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано как минимум три с половиной миллиона случаев заражения коронавирусом, 243 тысячи человек скончались.
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