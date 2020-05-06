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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:08
https://ria.ru/20200506/1571035641.html
У коронавируса нашли опасную мутацию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568840345_0:280:1280:1000_1036x0_80_0_0_4129eee99e163345f4db0f2e25db7a8f.jpg
РИА Новости

У коронавируса нашли опасную мутацию

15:54 06.05.2020 (обновлено: 17:08 06.05.2020)
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© РоспотребнадзорСнимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
© Роспотребнадзор
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американские и британские ученые выявили несколько мутаций коронавируса SARS-CoV-2, одна из которых может делать инфекцию более устойчивой. Об этом говорится в препринте, опубликованном на портале biorxiv.
Особое внимание исследователи обратили на мутацию Spike D614G, распространенную в Европе. Впервые ее обнаружили в Германии.
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По одной из теорий, эта мутация влияет на ту часть вируса, которую распознает иммунная система и на которую специалисты ориентируются при разработке вакцин. Предполагается, что D614G делает больных уязвимыми для нового заражения.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано как минимум три с половиной миллиона случаев заражения коронавирусом, 243 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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