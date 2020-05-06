Министр здравоохранения Нижегородской области ушел в отставку

"Обязанности министра здравоохранения предполагают сейчас постоянные разъезды по медицинским учреждениям, занятым борьбой с коронавирусом. Риск заразиться даже при соблюдении всех мер предосторожности очень высок. Поэтому нам важно максимально обезопасить людей, которые входят в группу риска", - сказал губернатор. Смирнову 2 мая исполнилось 60 лет.

Глава региона отметил, что Смирнов "обладает колоссальным управленческим опытом, но разумнее сейчас было бы использовать его навыки для концентрации на определенном участке работы". "Мы обсудили наиболее оптимальные варианты решения данной задачи и остановились на его возвращении в Борскую ЦРБ в качестве главного врача. Обязательно будем взаимодействовать и консультироваться с ним по общерегиональным вопросам", - заявил Никитин.