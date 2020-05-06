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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:59
https://ria.ru/20200506/1571035351.html
Министр здравоохранения Нижегородской области ушел в отставку
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РИА Новости

Министр здравоохранения Нижегородской области ушел в отставку

15:53 06.05.2020 (обновлено: 15:59 06.05.2020)
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© Фото : Министерство здравоохранения Нижегородской областиМинистр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов
© Фото : Министерство здравоохранения Нижегородской области
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку, он будет работать главврачом Борской районной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения по собственному желанию. С 7 мая заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность с должностью министра здравоохранения региона", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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По словам Никитина, данные кадровые изменения связаны с необходимостью работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Обязанности министра здравоохранения предполагают сейчас постоянные разъезды по медицинским учреждениям, занятым борьбой с коронавирусом. Риск заразиться даже при соблюдении всех мер предосторожности очень высок. Поэтому нам важно максимально обезопасить людей, которые входят в группу риска", - сказал губернатор. Смирнову 2 мая исполнилось 60 лет.
Глава региона отметил, что Смирнов "обладает колоссальным управленческим опытом, но разумнее сейчас было бы использовать его навыки для концентрации на определенном участке работы". "Мы обсудили наиболее оптимальные варианты решения данной задачи и остановились на его возвращении в Борскую ЦРБ в качестве главного врача. Обязательно будем взаимодействовать и консультироваться с ним по общерегиональным вопросам", - заявил Никитин.
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Он подчеркнул, что Мелик-Гусейнов, обладающий "серьезным опытом в сфере здравоохранения", справится с поставленными задачами в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Главврач Борской ЦРБ Смирнов возглавил нижегородский минздрав в октябре 2019 года. Директор департамента проектной деятельности министерства здравоохранения РФ Мелик-Гусейнов был назначен заместителем губернатора Нижегородской области 4 марта 2020 года.
На территории Нижегородской области зафиксировано 3298 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек умерли, 408 вылечившихся пациентов выписаны из больницы.
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