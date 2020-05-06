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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:14
https://ria.ru/20200506/1571035346.html
Мурашко оценил эффективность российских препаратов против COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728462_0:162:3066:1887_1036x0_80_0_0_96a26488840a5c5d1e74d2cdbf77c80a.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил эффективность российских препаратов против COVID-19

15:53 06.05.2020 (обновлено: 16:14 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудник в лаборатории в технопарке "Сколково"
Сотрудник в лаборатории в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ряд российских препаратов полного цикла для борьбы с коронавирусом уже показали свою эффективность, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Президент России Владимир Путин в среду проводит в режиме видеосвязи совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Активно идет поиск с лекарственными препаратами. Ряд препаратов сегодня уже показывают свою эффективность, в том числе, что очень важно, это препараты полного цикла производства, начиная с субстанции, кончая готовой лекарственной формой. Мы, конечно, преждевременно выводы не хотим делать, но видим, что уже сегодня и организации, которые хотят войти, обмениваются данными, видят результаты и дополнительно просят включиться, в том числе в эти клинические исследования", - сказал Мурашко на совещании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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