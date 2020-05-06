Мурашко оценил эффективность российских препаратов против COVID-19

"Активно идет поиск с лекарственными препаратами. Ряд препаратов сегодня уже показывают свою эффективность, в том числе, что очень важно, это препараты полного цикла производства, начиная с субстанции, кончая готовой лекарственной формой. Мы, конечно, преждевременно выводы не хотим делать, но видим, что уже сегодня и организации, которые хотят войти, обмениваются данными, видят результаты и дополнительно просят включиться, в том числе в эти клинические исследования", - сказал Мурашко на совещании.