Мурашко оценил эффективность российских препаратов против COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ряд российских препаратов полного цикла для борьбы с коронавирусом уже показали свою эффективность, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Президент России Владимир Путин в среду проводит в режиме видеосвязи совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Активно идет поиск с лекарственными препаратами. Ряд препаратов сегодня уже показывают свою эффективность, в том числе, что очень важно, это препараты полного цикла производства, начиная с субстанции, кончая готовой лекарственной формой. Мы, конечно, преждевременно выводы не хотим делать, но видим, что уже сегодня и организации, которые хотят войти, обмениваются данными, видят результаты и дополнительно просят включиться, в том числе в эти клинические исследования", - сказал Мурашко на совещании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.