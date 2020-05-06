В Южной Осетии выявили два случая заражения коронавирусом

ЦХИНВАЛ, 6 мая - РИА Новости. В Южной Осетии выявлено еще два случая заражения коронавирусом, всего зафиксировано три случая инфицирования, сообщила главный санитарный врач республики Марина Кочиева.
Ранее пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева сообщила РИА Новости о первом случае заражения коронавирусом в республике. Заболевшим оказался мужчина, который въехал в республику 30 апреля из России.
"У двоих граждан коронавирус подтвердился по тестам, которые им провели в Северной Осетии. Нам о положительных результатах сообщили североосетинские коллеги", - сказала Кочиева Sputnik Южная Осетия.
Как отмечает агентство, еще два случая заражения инфекцией подтверждены у жителей Южной Осетии, которые приехали в Цхинвал во вторник, 5 мая. Больные, по словам Кочиевой, изолированы и находятся под наблюдением врачей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.