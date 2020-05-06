В Южной Осетии выявили два случая заражения коронавирусом

Ранее пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева сообщила РИА Новости о первом случае заражения коронавирусом в республике. Заболевшим оказался мужчина, который въехал в республику 30 апреля из России.

Как отмечает агентство, еще два случая заражения инфекцией подтверждены у жителей Южной Осетии, которые приехали в Цхинвал во вторник, 5 мая. Больные, по словам Кочиевой, изолированы и находятся под наблюдением врачей.