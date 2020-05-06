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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:22
https://ria.ru/20200506/1571035067.html
В Южной Осетии выявили два случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии выявили два случая заражения коронавирусом

15:51 06.05.2020 (обновлено: 16:22 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 6 мая - РИА Новости. В Южной Осетии выявлено еще два случая заражения коронавирусом, всего зафиксировано три случая инфицирования, сообщила главный санитарный врач республики Марина Кочиева.
Ранее пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева сообщила РИА Новости о первом случае заражения коронавирусом в республике. Заболевшим оказался мужчина, который въехал в республику 30 апреля из России.
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"У двоих граждан коронавирус подтвердился по тестам, которые им провели в Северной Осетии. Нам о положительных результатах сообщили североосетинские коллеги", - сказала Кочиева Sputnik Южная Осетия.
Как отмечает агентство, еще два случая заражения инфекцией подтверждены у жителей Южной Осетии, которые приехали в Цхинвал во вторник, 5 мая. Больные, по словам Кочиевой, изолированы и находятся под наблюдением врачей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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