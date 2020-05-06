Эксперт рассказал, когда инцидент с памятником Коневу будет исчерпан

"На сегодняшний день, насколько можно судить, памятник маршалу Коневу может быть либо установлен в пражском музее, либо отдан России. На этом инцидент, как представляется, будет исчерпан, и страны перейдут к релевантным для сегодняшнего дня вопросам двусторонних отношений", - сказал эксперт РИА Новости.