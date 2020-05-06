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2020-05-06T17:47
https://ria.ru/20200506/1571035015.html
Эксперт рассказал, когда инцидент с памятником Коневу будет исчерпан
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РИА Новости

Эксперт рассказал, когда инцидент с памятником Коневу будет исчерпан

15:51 06.05.2020 (обновлено: 17:47 06.05.2020)
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© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Сложная ситуация, возникшая в российско-чешских отношениях после сноса в Праге памятника маршалу Ивану Коневу, может быть решена, если он будет передан России или установлен в пражском музее, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Ранее глава чешского МИД Томаш Петршичек, выступая перед депутатами парламента, сообщил, что его ведомство обратилось к МИД РФ с предложением обсудить нынешнюю сложную ситуацию во взаимоотношениях, в частности споры о памятнике маршалу Ивану Коневу.
"На сегодняшний день, насколько можно судить, памятник маршалу Коневу может быть либо установлен в пражском музее, либо отдан России. На этом инцидент, как представляется, будет исчерпан, и страны перейдут к релевантным для сегодняшнего дня вопросам двусторонних отношений", - сказал эксперт РИА Новости.
По его мнению, спорные вопросы в российско-чешских отношениях являются результатом сложностей, которые имеются в отношениях Москвы с НАТО и ЕС. "Выстраивать отношения с иностранными государствами следует на основе взаимовыгодного, преимущественно торгово-экономического сотрудничества, учитывая историческую политику. Чехия не является принципиальным партнером России, а роль Праги в больших интеграционных объединениях, в которые она входит, ЕС и НАТО, крайне мала. Сложности России в отношениях с этими большими объединениями здесь принципиальны, а проблемы символического характера с Чехией — их маленькая производная", - сказал эксперт.
Бышок напомнил, что получившие независимость на рубеже 1980-1990-х годов государства Восточной Европы и бывшего СССР проводят свою политику исторической памяти, в соответствии с которой "Россия, прежде всего советская, трактуется преимущественно в негативном контексте". "Подобные интерпретации в значительной мере носят односторонний, тенденциозный характер", - указал политолог.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
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"Сложности в отношениях Чехии и России носят по преимуществу символический характер и связаны с противоречиями в трактовке событий, отдаленных от нас на многие десятки лет. Актуализация споров, связанных с различными интерпретациями общей истории, — распространенный в последние годы тренд преимущественно в посткоммунистических странах", - пояснил он.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств властей по защите памятников, отказ от этого усугубит отношения.
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник маршалу Коневу. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей памяти ХХ века. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
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РоссияТомаш ПетршичекСтанислав БышокСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)ЧехияИван КоневВ мире
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