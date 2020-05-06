Минобрнауки пока не планирует переносить начало учебного года

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ пока не собирается переносить начало учебного года с 1 сентября на октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что начало учебного года может быть перенесено на октябрь.

Как уточнили в министерстве, сроки приемной кампании устанавливаются относительно сроков завершения единого государственного экзамена.

"На данный момент Минобрнауки России придерживается следующих сроков: в этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений состоится 19 августа, вторая - 24 августа, а 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия", - сообщили в пресс-службе.