Минобрнауки пока не планирует переносить начало учебного года

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ пока не собирается переносить начало учебного года с 1 сентября на октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что начало учебного года может быть перенесено на октябрь.
Как уточнили в министерстве, сроки приемной кампании устанавливаются относительно сроков завершения единого государственного экзамена.
"На данный момент Минобрнауки России придерживается следующих сроков: в этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений состоится 19 августа, вторая - 24 августа, а 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации, а формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии должен быть максимально переведен в онлайн. Как отмечают в ведомстве, поступающие смогут подавать заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме через ресурсы вуза либо с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".