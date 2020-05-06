Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T16:13
https://ria.ru/20200506/1571034976.html
Минобрнауки пока не планирует переносить начало учебного года
https://cdn21.img.ria.ru/images/155141/08/1551410814_0:64:3095:1805_1036x0_80_0_0_0fd23c3d0f310b08d4eb2e18f552d202.jpg
РИА Новости

Минобрнауки пока не планирует переносить начало учебного года

15:50 06.05.2020 (обновлено: 16:13 06.05.2020)
702
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники Всероссийского географического диктанта в аудитории Новосибирского педагогического университета
Участники Всероссийского географического диктанта в аудитории Новосибирского педагогического университета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ пока не собирается переносить начало учебного года с 1 сентября на октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что начало учебного года может быть перенесено на октябрь.
Как уточнили в министерстве, сроки приемной кампании устанавливаются относительно сроков завершения единого государственного экзамена.
"На данный момент Минобрнауки России придерживается следующих сроков: в этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений состоится 19 августа, вторая - 24 августа, а 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации, а формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии должен быть максимально переведен в онлайн. Как отмечают в ведомстве, поступающие смогут подавать заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме через ресурсы вуза либо с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".
Диск с заданиями единого государственного экзамена
6 мая, 11:55Распространение нового коронавируса
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
401010
Навигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Школьные рюкзаки
Вологодские власти назвали даты завершения учебного года для школьников
Вход в здание министерства образования и науки РФ
Замглавы Минобрнауки опровергла сообщения о самоизоляции
Люди во время пробежки в Москве
Первый этап снятия ограничений предусматривает занятия спортом на улице
Медсестра заполняет больничный лист
Россиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 миллиардов рублей
Семья гуляет
На втором этапе отмены ограничений разрешат прогулки и работу торговли
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко заявил о стабильности ситуации с медоборудованием и тестами
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Путин рассказал о рисках поспешного снятия ограничений по коронавирусу
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
У коронавируса нашли опасную мутацию
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность обмена данными по коронавирусу с другими странами
Президент РФ Владимир Путин
Путин планирует обсудить ситуацию в транспортном комплексе 7 мая
Он идет на поправку: Путин рассказал о здоровье Мишустина
Путин заявил, что Мишустин идет на поправку
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Лента новостейМолния