Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:05
https://ria.ru/20200506/1571034842.html
Мурашко заявил о стабильности ситуации с медоборудованием и тестами
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_bb454b584a0be635a6f4b457fb0ef9fe.jpg
РИА Новости

Мурашко заявил о стабильности ситуации с медоборудованием и тестами

15:49 06.05.2020 (обновлено: 16:05 06.05.2020)
220
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с медоборудованием и тестами стабильна, налажено производство.
"Мониторинг средств индивидуальной защиты в медицинских организациях позволяет нам сегодня говорить, что сегодня ситуация достаточно стабильна, в том числе выпускаются отечественные многоразовые, прошедшие сертификацию и регистрацию костюмы для медицинских работников. Идёт активное исследование, оценка формирования иммунитета у медицинских работников. Уже сегодня зарегистрированы отечественные тест-системы нескольких производителей, также продолжается разработка и регистрация тест-систем для ПЦР-диагностики", - заявил он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
220015
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Политика
Рекомендуем
Сотрудник в лаборатории в технопарке Сколково
Мурашко оценил эффективность российских препаратов против COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность обмена данными по коронавирусу с другими странами
Михаил Мурашко
Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек для пациентов с COVID-19
Врач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Правительство направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты медикам
Аппарат искусственной вентиляции легких
В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ
Участники Всероссийского географического диктанта в аудитории Новосибирского педагогического университета
Минобрнауки пока не планирует переносить начало учебного года
Медсестра заполняет больничный лист
Россиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 миллиардов рублей
Антон Котяков
Глава Минтруда рассказал о выплатах семьям, имеющим право на маткапитал
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
У коронавируса нашли опасную мутацию
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов
Министр здравоохранения Нижегородской области ушел в отставку
У здания Государственной Думы РФ
Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом
Он идет на поправку: Путин рассказал о здоровье Мишустина
Путин заявил, что Мишустин идет на поправку
Студенты медицинских вузов
В России около 41 тысячи студентов помогают в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин планирует обсудить ситуацию в транспортном комплексе 7 мая
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Путин поручил Решетникову проанализировать реализацию экономических мер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Лента новостейМолния