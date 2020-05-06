Мурашко заявил о стабильности ситуации с медоборудованием и тестами

"Мониторинг средств индивидуальной защиты в медицинских организациях позволяет нам сегодня говорить, что сегодня ситуация достаточно стабильна, в том числе выпускаются отечественные многоразовые, прошедшие сертификацию и регистрацию костюмы для медицинских работников. Идёт активное исследование, оценка формирования иммунитета у медицинских работников. Уже сегодня зарегистрированы отечественные тест-системы нескольких производителей, также продолжается разработка и регистрация тест-систем для ПЦР-диагностики", - заявил он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.