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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:02
https://ria.ru/20200506/1571034813.html
Путин отметил важность обмена данными по коронавирусу с другими странами
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749052_0:243:3009:1936_1036x0_80_0_0_391a88e7a6c474a76fefea3407a9eafd.jpg
РИА Новости

Путин отметил важность обмена данными по коронавирусу с другими странами

15:48 06.05.2020 (обновлено: 16:02 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен информацией с другими странами по борьбе с коронавирусом очень важен, иностранные партнеры настроены на совместную работу.
"Обмен информацией в такой сложный для всего мира период - крайне важная вещь. Вижу, что наши коллеги настроены на такую позитивную совместную работу", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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