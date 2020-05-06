Путин отметил важность обмена данными по коронавирусу с другими странами

"Обмен информацией в такой сложный для всего мира период - крайне важная вещь. Вижу, что наши коллеги настроены на такую позитивную совместную работу", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.