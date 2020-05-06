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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:48
https://ria.ru/20200506/1571034774.html
Путин планирует обсудить ситуацию в транспортном комплексе 7 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570198572_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c88d784e94d22635ab7f40434d238df7.jpg
РИА Новости

Путин планирует обсудить ситуацию в транспортном комплексе 7 мая

15:48 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах 7 мая обсудить положение дел в транспортном комплексе на фоне ситуации с коронавирусом.
Ранее источники в нескольких транспортных отраслях сообщали РИА Новости, что совещание у Путина по ситуации в транспортном комплексе предварительно намечено на 7 мая.
"Завтра рассмотрим положение дел на транспорте", - сообщил Путин в среду.
Президент РФ 27 апреля анонсировал, что вскоре проведет совещание по ситуации в транспортном комплексе в целом.
Ранее в апреле президент РФ провел ряд совещаний, в том числе, по вопросам развития строительной, энергетической отраслей, а также автопрома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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