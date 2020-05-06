Путин планирует обсудить ситуацию в транспортном комплексе 7 мая

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах 7 мая обсудить положение дел в транспортном комплексе на фоне ситуации с коронавирусом

Ранее источники в нескольких транспортных отраслях сообщали РИА Новости, что совещание у Путина по ситуации в транспортном комплексе предварительно намечено на 7 мая.

"Завтра рассмотрим положение дел на транспорте", - сообщил Путин в среду.

Президент РФ 27 апреля анонсировал, что вскоре проведет совещание по ситуации в транспортном комплексе в целом.

Ранее в апреле президент РФ провел ряд совещаний, в том числе, по вопросам развития строительной, энергетической отраслей, а также автопрома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.