Россиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 миллиардов рублей

"Для обеспечения самоизоляции с начала апреля был введен упрощенный порядок оформления больничных листов, он предназначен именно для работающих граждан старше 65 лет. Больничные оформлялись дистанционно сразу же на две недели, соответственно, граждане получали оплату больничного, не дожидаясь его закрытия, а все необходимые сведения фонд социального страхования получал напрямую от работодателя для этих выплат", - сказал Котяков на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.