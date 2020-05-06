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2020-05-06T16:04
https://ria.ru/20200506/1571034641.html
Россиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 миллиардов рублей
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РИА Новости

Россиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 миллиардов рублей

15:45 06.05.2020 (обновлено: 16:04 06.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что по больничным для россиян старше 65 лет в период самоизоляции было выплачено 16 миллиардов рублей.
"Для обеспечения самоизоляции с начала апреля был введен упрощенный порядок оформления больничных листов, он предназначен именно для работающих граждан старше 65 лет. Больничные оформлялись дистанционно сразу же на две недели, соответственно, граждане получали оплату больничного, не дожидаясь его закрытия, а все необходимые сведения фонд социального страхования получал напрямую от работодателя для этих выплат", - сказал Котяков на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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"Таким образом, мы на сегодняшний день уже оформляли такие больничные листы данной категории граждан дважды по две недели каждый раз, и количество выданных больничных листов соответствует на сегодняшний день 1 миллиону 493 тысячам больничных. Общая сумма, которая была выплачена по этим больничным листам, превысила 16 миллиардов рублей", - отметил министр.
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