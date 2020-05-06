Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T15:43
https://ria.ru/20200506/1571034405.html
США назвали условия признания Иорданской долины частью Израиля
https://cdn21.img.ria.ru/images/152611/85/1526118577_0:360:3456:2304_1036x0_80_0_0_fd3663d12aaefe14c46bb83a160f1a6d.jpg
РИА Новости

США назвали условия признания Иорданской долины частью Израиля

15:43 06.05.2020
2283
© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей
© РИА Новости / Антон Скрипунов
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью газете "Исраэль ха-Йом".
"Когда закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространён его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа".., мы признаем суверенитет Израиля в тех районах, которые, по плану, должны стать его частью", - сказал Фридман.
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа
1 февраля, 17:24
Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем
Интервью изданию было приурочено ко второй годовщине вступления Фридмана в должность и второй годовщине переноса посольства США в Иерусалим. По словам Фридмана, инициатива должна исходить от израильской стороны. "Объявить о распространении суверенитета должно правительства Израиля. Мы признаем этот шаг, но сами это сделать не можем", - заявил посол США.
При этом, по словам Фридмана, обязательства Израиля по сделке века распространяются на любое правительство. "Любой глава правительства (Израиля) обязан будет честно и открыто вести переговоры с палестинской автономией", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
30 января, 08:00
Пойдет ли Путин на "сделку века" с Израилем и США
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
81131314
Дэвид ФридманИорданДональд ТрампМахмуд АббасИерусалимСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
Президент США Дональд Трамп
Союзники против Трампа: защитить Китай, чтобы спасти себя
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ узнали подробности смерти миллиардера Босова
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
Нефтяные качалки в Республике Татарстан
Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал три шага Киева по "возвращению Крыма"
Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
Южнокорейская разведка предположила причины "исчезновения" Ким Чен Ына
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины назвал три шага для "возвращения Крыма"
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Лента новостейМолния