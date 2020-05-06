США назвали условия признания Иорданской долины частью Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью газете "Исраэль ха-Йом".
"Когда закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространён его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа".., мы признаем суверенитет Израиля в тех районах, которые, по плану, должны стать его частью", - сказал Фридман.
Интервью изданию было приурочено ко второй годовщине вступления Фридмана в должность и второй годовщине переноса посольства США в Иерусалим. По словам Фридмана, инициатива должна исходить от израильской стороны. "Объявить о распространении суверенитета должно правительства Израиля. Мы признаем этот шаг, но сами это сделать не можем", - заявил посол США.
При этом, по словам Фридмана, обязательства Израиля по сделке века распространяются на любое правительство. "Любой глава правительства (Израиля) обязан будет честно и открыто вести переговоры с палестинской автономией", - сказал он.
30 января, 08:00Пойдет ли Путин на "сделку века" с Израилем и США
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.