В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Восемьдесят тысяч человек находятся в российских стационарах с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на него, из них 1 133 - на ИВЛ, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.