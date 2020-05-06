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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:52
https://ria.ru/20200506/1571034356.html
В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308383_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b1c142a41d41e577409cd3c075379f83.jpg
РИА Новости

В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ

15:42 06.05.2020 (обновлено: 15:52 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Восемьдесят тысяч человек находятся в российских стационарах с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на него, из них 1 133 - на ИВЛ, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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