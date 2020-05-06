В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ

"В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.