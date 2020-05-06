Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:13
https://ria.ru/20200506/1571034303.html
Правительство направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013872_0:531:2642:2017_1036x0_80_0_0_348d4b35a0c19423a03e35894ace57d0.jpg
РИА Новости

Правительство направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты медикам

15:42 06.05.2020 (обновлено: 16:13 06.05.2020)
242
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Врач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач в приемном отделении национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство России направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, деньги доведены до регионов с запасом, все выплаты идут в срок, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Президент России Владимир Путин в среду проводит в режиме видеосвязи совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
6 мая, 12:54Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
"В целях реализации вашего поручения с 1 апреля 2020 года на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда при оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией направлено правительством 45,7 миллиарда рублей", - доложил Мурашко в ходе встречи.
Он уточнил, что почти 42 миллиарда рублей из этой суммы предназначены для выплат медицинским работникам в регионах и еще порядка 4 миллиардов - для сотрудников медорганизаций Минздрава, ФМБА и Минобрнауки. Кроме того, по его словам, для работников медицинских организаций силовых ведомств - Минобороны, ФСИН и других - предусмотрено чуть более 3 миллиардов рублей.
"До всех регионов средства доведены с запасом. И следует еще раз подчеркнуть, что эти выплаты освобождены от уплаты налога на доходы с физических лиц и производятся с начислением всех предусмотренных федеральным законом территориальных надбавок, соразмерно отработанному времени, на основании локальных актов медицинских организаций в объеме, не превышающем установленного размера выплат. Все выплаты и начисления идут в срок, в соответствии с днями выплаты заработной платы", - заявил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
211005
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Экономика
Рекомендуем
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
LIVE: Совещание Владимира Путина с правительством по ситуации с COVID-19 в России
Владимир Путин проводит совещание с правительством по ситуации с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин
Путину представили поэтапный план по снятию ограничений в России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал три шага Киева по "возвращению Крыма"
Семья гуляет
На втором этапе отмены ограничений разрешат прогулки и работу торговли
Люди во время пробежки в Москве
Первый этап снятия ограничений предусматривает занятия спортом на улице
Стройка в Москве
Путин поддержал возобновление работы промышленности в Москве с 12 мая
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры заразилась коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Лента новостейМолния