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2020-05-06T15:42
https://ria.ru/20200506/1571034262.html
В мэрии Уфы объяснили, почему садоводы толпились у речной переправы
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РИА Новости

В мэрии Уфы объяснили, почему садоводы толпились у речной переправы

15:42 06.05.2020
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкВид на проспект Октября в Уфе.
Вид на проспект Октября в Уфе.
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
УФА, 6 мая - РИА Новости. Столпотворение садоводов у речной переправы в Уфе мэрия объяснила тем, что из-за мер по коронавирусу паромы, перевозящие горожан на дачи, имеют сейчас меньшую вместительность.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, как на переправе в Калининском районе Уфы у берега реки Уфимка собрались десятки садоводов, они стоят вплотную друг к другу, но многие в масках - в Башкирии с 4 мая действует масочный режим из-за коронавируса. На кадрах видно, как от берега отплывает небольшая моторная лодка, набитая людьми.
В мэрии Уфы сообщают, что лодки принадлежат частникам, а не муниципалитету. "Появились сообщения о том, что на пассажирской переправе "Док" в Калининском районе Уфы, недалеко от места посадки на паром, свои услуги по перевозке на другой берег реки предлагают граждане на небольшой лодке. Стоимость проезда они называют на несколько рублей ниже", - говорится в сообщении администрации города.
По данным городских властей, паромные переправы муниципальной службы речных переправ работают в штатном режиме с 8.00 до 19.00 часов, интервал движения составляет 15 минут. На судах регулярно производится дезинфекционная обработка и соблюдается масочный режим.
"Одновременно на судне может находиться около 40 пассажиров, однако для соблюдения рекомендованной дистанции между людьми сейчас количество пассажиров уменьшено. Тем не менее, интервал движения парома позволяет перебираться на другой берег всем желающим", - отметили в мэрии.
В ведомстве пояснили, что речными переправами в основном пользуются пожилые люди, которые добираются до садоводческих товариществ, действует льготный проезд по социальной карте. Но некоторые предпочитают частные лодки. "При этом люди ничего не спрашивают у перевозчика, если ли у него разрешительные документы, пренебрегая таким образом своей безопасностью", - добавили в мэрии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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