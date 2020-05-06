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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:48
https://ria.ru/20200506/1571034227.html
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
https://cdn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_0:156:1500:1000_1036x0_80_0_0_e65a3bb8aaeb0a5e93019d61d043b182.jpg
РИА Новости

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

15:41 06.05.2020 (обновлено: 15:48 06.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированных безработных 1 миллион 243 тысячи человек, в том числе за последние два месяца мы зарегистрировали 735 тысяч наших граждан", - сказал он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Министр напомнил, что размер пособия для потерявших работу после 1 марта составляет 12130 рублей, таких уже более 208 тысяч человек. Таких пособий назначено на сумму 1,8 миллиарда рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Наверное не нужно никого убеждать (кроме властей), что безработных в 10 раз больше ? Кому нужна это дутая статистика (((
6 мая, 17:45
yyyu55 yu55
1600004
Это в Московской области что ли?
6 мая, 16:28
SSanchousg80
190001
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