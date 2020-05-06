В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированных безработных 1 миллион 243 тысячи человек, в том числе за последние два месяца мы зарегистрировали 735 тысяч наших граждан", - сказал он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.