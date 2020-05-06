Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

"Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.