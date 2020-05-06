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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T20:14
https://ria.ru/20200506/1571034015.html
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571043632_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_d61e5f4ec50e2962cf5fca7922a78c2c.jpg
РИА Новости

Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

15:40 06.05.2020 (обновлено: 20:14 06.05.2020)
221437
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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