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2020-05-06T15:59
https://ria.ru/20200506/1571033618.html
Глава Минтруда рассказал о выплатах семьям, имеющим право на маткапитал
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РИА Новости

Глава Минтруда рассказал о выплатах семьям, имеющим право на маткапитал

15:38 06.05.2020 (обновлено: 15:59 06.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнтон Котяков
Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что на выплаты семьям, имеющим право на маткапитал, выделено 9,5 миллиарда рублей из госбюджета.
"С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата выплата в размере 5 тысяч на одного ребенка в возрасте до 3 лет. На текущий момент средства уже перечислены семьям на 1 миллион 898 тысяч детей, т.е. мы из федерального бюджета выделили 9,5 миллиарда рублей на эти цели", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы.
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По его словам, выплаты получают в том числе и семьи, которые уже полностью распорядились средствами материнского капитала.
"Налоги на эти выплаты не взимаются, и они не учитываются в составе дохода семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки",- добавил министр.
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