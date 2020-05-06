Глава Минтруда рассказал о выплатах семьям, имеющим право на маткапитал

"С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата выплата в размере 5 тысяч на одного ребенка в возрасте до 3 лет. На текущий момент средства уже перечислены семьям на 1 миллион 898 тысяч детей, т.е. мы из федерального бюджета выделили 9,5 миллиарда рублей на эти цели", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы.