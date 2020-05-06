Тверские волонтеры бесплатно раздали уже более 200 тысяч защитных масок

"Эта наша тверская инициатива. Это сделано для профилактической работы. В первую очередь, маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекция. Но затем акция охватит все 42 муниципальных образования региона. Работа по раздаче масок будет расширена, надеюсь, мы получим хороший эффект с точки зрения профилактики заболевания", – отметил глава региона.