Тверские волонтеры бесплатно раздали уже более 200 тысяч защитных масок

ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. Волонтеры в Тверской области в рамках стартовавшей накануне майских праздников акции бесплатно раздали к настоящему времени более двухсот тысяч защитных масок, сообщает пресс-служба областного правительства.
Инициатором акции, на первом этапе которой будут розданы один миллион масок, выступил губернатор области Игорь Руденя. Маски раздают в Твери, Ржеве, Кимрах, Вышнем Волочке и Конаковском районе.
"Эта наша тверская инициатива. Это сделано для профилактической работы. В первую очередь, маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекция. Но затем акция охватит все 42 муниципальных образования региона. Работа по раздаче масок будет расширена, надеюсь, мы получим хороший эффект с точки зрения профилактики заболевания", – отметил глава региона.
В Твери защитные маски раздаются более чем в 30 точках – на остановках общественного транспорта, в магазинах и торговых центрах.
Каждая многоразовая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию. На приобретение изделий региональные власти выделили 30 миллионов рублей. Крупный заказ размещен на 11 предприятиях Тверской области. В сутки для акции производится 44 тыс. защитных масок, соответствующих стандартам Министерства промышленности и торговли РФ.
По мнению губернатора, размещение заказа на предприятиях региона – значимая мера поддержки производственного сектора.
По информации Минпромторга РФ, Тверская область вошла в число регионов-лидеров по пошиву защитных масок. В Верхневолжье изготавливается 114,5 тысяч изделий в сутки. Это производственное направление стало активно развиваться в рамках работы по предотвращению распространения коронавируса в стране.