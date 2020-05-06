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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-06T15:37
https://ria.ru/20200506/1571033576.html
Тверские волонтеры бесплатно раздали уже более 200 тысяч защитных масок
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РИА Новости

Тверские волонтеры бесплатно раздали уже более 200 тысяч защитных масок

15:37 06.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВолонтеры раздают маски
Волонтеры раздают маски
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. Волонтеры в Тверской области в рамках стартовавшей накануне майских праздников акции бесплатно раздали к настоящему времени более двухсот тысяч защитных масок, сообщает пресс-служба областного правительства.
Инициатором акции, на первом этапе которой будут розданы один миллион масок, выступил губернатор области Игорь Руденя. Маски раздают  в Твери, Ржеве, Кимрах, Вышнем Волочке и Конаковском районе.
"Эта наша тверская инициатива. Это сделано для профилактической работы. В первую очередь, маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекция. Но затем акция охватит все 42 муниципальных образования региона. Работа по раздаче масок будет расширена, надеюсь, мы получим хороший эффект с точки зрения профилактики заболевания", – отметил глава региона.
В Твери защитные маски раздаются более чем в 30 точках – на остановках общественного транспорта, в магазинах и торговых центрах.
Каждая многоразовая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию. На приобретение изделий региональные власти выделили 30 миллионов рублей. Крупный заказ размещен на 11 предприятиях Тверской области. В сутки для акции производится 44 тыс. защитных масок, соответствующих стандартам Министерства промышленности и торговли РФ. 
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По мнению губернатора, размещение заказа на предприятиях региона – значимая мера поддержки производственного сектора.
По информации Минпромторга РФ, Тверская область вошла в число регионов-лидеров по пошиву защитных масок. В Верхневолжье изготавливается 114,5 тысяч изделий в сутки. Это производственное направление стало активно развиваться в рамках работы по предотвращению распространения коронавируса в стране.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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