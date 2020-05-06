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2020-05-06T15:47
https://ria.ru/20200506/1571033494.html
Более 66 тысяч семей получили сертификат на маткапитал без заявлений
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РИА Новости

Более 66 тысяч семей получили сертификат на маткапитал без заявлений

15:36 06.05.2020 (обновлено: 15:47 06.05.2020)
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© РИА Новости / Макс ВетровЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком
© РИА Новости / Макс Ветров
Женщина с ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 66 тысяч семей в РФ получили сертификат на материнский капитал без подачи заявлений, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
В ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина Котяков напомнил, что с 15 апреля в РФ введен автоматизированный, беззаявительный принцип предоставления сертификата на материнский капитал. В этом режиме Пенсионный фонд на основании сведений, которые предоставляют органы ЗАГС о рождении детей, в инициативном порядке оформляет сертификат и направляет его с уведомлением родителям.
"На текущую дату в таком проактивном режиме мы предоставили материнский капитал более 66 тысячам семей", - сказал глава Минтруда.
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