Путин отметил ответственность глав регионов по борьбе с коронавирусом

"Цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.