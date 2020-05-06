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2020-05-06T15:36
https://ria.ru/20200506/1571033375.html
Кузнецова попросила проверить случай избиения мальчика из Мончегорска
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РИА Новости

Кузнецова попросила проверить случай избиения мальчика из Мончегорска

15:36 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова обратилась в СК РФ и Генпрокуратуру из-за избиения 8-летнего мальчика из Мурманской области его отчимом с просьбой оценить действия органов системы профилактики и жизнеустройства ребёнка, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"Анна Кузнецова обратилась в Следственный комитет РФ и Генеральную Прокуратуру РФ с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов, в том числе системы профилактики, в связи с избиением 8-летнего мальчика в городе Мончегорске Мурманской области",- говорится в сообщении.
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Уточняется, что сейчас состояние здоровья ребенка стабилизировалось и его уже выписали из больницы. Мальчик передан под временную опеку прабабушке, однако фактически он продолжает проживать вместе с матерью. Так, Кузнецова считает необходимым проверить жизнеустройство мальчика с матерью, и выяснить, насколько она обеспечивает его безопасность.
"Все причастные, по вине которых ребенок последние несколько лет жил в этом аду, должны понести ответственность. Почему не было предпринято действенных мер органами системы профилактики, несмотря на то, что тревожные сигналы поступали неоднократно еще с прошлого года? Насколько причастны другие члены семьи к жестокому обращению с ребенком? Надеемся, что в ближайшее время ответы на эти и другие вопросы будут найдены", - заявила Кузнецова.
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По данным омбудсмена ребенок поступил в реанимацию 25 марта 2020 года. Тогда врачи обнаружили у мальчика многочисленные телесные повреждения, нанесенные его отчимом. Уточняется, что мужчина написал явку с повинной и был взят под стражу по обвинению в совершении преступления "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мать ребенка, в свою очередь, привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына, заявили в аппарате.
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Анна КузнецоваСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМурманская областьПроисшествия
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