Кузнецова попросила проверить случай избиения мальчика из Мончегорска

"Все причастные, по вине которых ребенок последние несколько лет жил в этом аду, должны понести ответственность. Почему не было предпринято действенных мер органами системы профилактики, несмотря на то, что тревожные сигналы поступали неоднократно еще с прошлого года? Насколько причастны другие члены семьи к жестокому обращению с ребенком? Надеемся, что в ближайшее время ответы на эти и другие вопросы будут найдены", - заявила Кузнецова.