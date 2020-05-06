Путин призвал опираться на мнение ученых в решении об отмене ограничений

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Только основываясь на мнении ученых, можно принимать решение об отмене ограничительных мер в связи с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах федерации складывается по -разному: как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов, и с учетом всех факторов и возможных рисков", - сказал он в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. -0-
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