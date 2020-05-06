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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:34
https://ria.ru/20200506/1571033264.html
В Липецкой области 133 человека вылечились от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

В Липецкой области 133 человека вылечились от коронавируса

15:34 06.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус, таким образом, выздоровели 133 из 656 заболевших в регионе, сообщает областная администрация.
"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 133 человек. Сегодня лечение завершили еще 16 пациентов", - говорится в сообщении.
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Всего в Липецкой области зарегистрировано 656 случаев коронавируса, два человека умерли.
По состоянию на 14.00 мск среды в больницах находятся 186 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 413 человек с подозрением на выделение вируса.
На дому лечатся 335 пациентов с легкой формой COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЛипецкая область
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