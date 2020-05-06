В Липецкой области 133 человека вылечились от коронавируса

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус, таким образом, выздоровели 133 из 656 заболевших в регионе, сообщает областная администрация.
"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 133 человек. Сегодня лечение завершили еще 16 пациентов", - говорится в сообщении.
Всего в Липецкой области зарегистрировано 656 случаев коронавируса, два человека умерли.
По состоянию на 14.00 мск среды в больницах находятся 186 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 413 человек с подозрением на выделение вируса.
На дому лечатся 335 пациентов с легкой формой COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.