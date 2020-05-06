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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:12
https://ria.ru/20200506/1571033132.html
Путин рассказал о рисках поспешного снятия ограничений по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о рисках поспешного снятия ограничений по коронавирусу

15:32 06.05.2020 (обновлено: 17:12 06.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Любая поспешность в снятии ограничений в ситуации с коронавирусом может обернуться откатом назад, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье наших людей", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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