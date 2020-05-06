Путин рассказал о рисках поспешного снятия ограничений по коронавирусу

"Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье наших людей", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.