Путин рассказал о рисках поспешного снятия ограничений по коронавирусу

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Любая поспешность в снятии ограничений в ситуации с коронавирусом может обернуться откатом назад, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье наших людей", - сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.