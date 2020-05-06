Входящее в "Ростех" НИИ требует от Минобороны 588 миллионов рублей

Иск на 449,5 миллиона рублей поступил в суд в среду. До этого, 30 апреля, ЦНИИ ЭИСУ подал еще один иск – на 138,3 миллиона рублей. К рассмотрению исковые заявления пока не приняты. Основания исковых требований и какие-либо подробности в материалах суда на данный момент не приводятся.