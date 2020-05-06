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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:38
https://ria.ru/20200506/1571033019.html
Путин поручил доложить о работе мер по поддержке населения
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420510_0:0:3005:1691_1036x0_80_0_0_d3c1bda39c863cbb4aa09c245ec5b5f3.jpg
РИА Новости

Путин поручил доложить о работе мер по поддержке населения

15:30 06.05.2020 (обновлено: 15:38 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил доложить, как работают меры поддержки населения на фоне ситуации с коронавирусом и сколько конкретно людей уже получили или получат такую помощь в ближайшее время.
"Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки, и главное - сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили или получат в самое ближайшее время: не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Он также попросил отдельно остановиться на возникающих проблемах и предпринимаемых для их решения шагах, в том числе решениях по корректировке нормативно-правовой базы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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