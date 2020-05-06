Путин поручил доложить о работе мер по поддержке населения

"Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки, и главное - сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили или получат в самое ближайшее время: не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.