Путин поручил доложить о работе мер по поддержке населения

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил доложить, как работают меры поддержки населения на фоне ситуации с коронавирусом и сколько конкретно людей уже получили или получат такую помощь в ближайшее время.
"Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки, и главное - сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили или получат в самое ближайшее время: не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Он также попросил отдельно остановиться на возникающих проблемах и предпринимаемых для их решения шагах, в том числе решениях по корректировке нормативно-правовой базы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.