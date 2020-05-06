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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:46
https://ria.ru/20200506/1571032994.html
Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1036x0_80_0_0_b3e0a4d6efb84587dcdb326ec9dba050.jpg
РИА Новости

Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях

15:30 06.05.2020 (обновлено: 15:46 06.05.2020)
40031
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин просил правительство и Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции в регионах.
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"Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо в ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем, и тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Президент отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному.
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"Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков", - добавил Путин.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Всё очень просто: город Москва, как рассадник инфекции - изолировать от регионов, жестко. В остальной России - карантин снимать, группы риска - лечить. Здоровым - работу и свободу!
6 мая, 15:34
bbotanik_su
3410009
"Картина Репина - приплыли". теперь регионы будут решать, в общем никто не знает, что делать дальше. "доруководились"- как говорил в Советское время один 1 секретарь райкома руководителям хозяйств и предприятий.
6 мая, 15:36
Александр Невский
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