Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях

"Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо в ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем, и тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.