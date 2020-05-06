Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин просил правительство и Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции в регионах.
"Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо в ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем, и тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Президент отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному.
"Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков", - добавил Путин.
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