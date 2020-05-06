В Австралии пострадавшие от пожаров коалы возвращаются в дикую природу

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. После прошлогодних лесных пожаров в Австралии пострадавшие от огня коалы возвращаются из ветклиник в дикую природу, После прошлогодних лесных пожаров в Австралии пострадавшие от огня коалы возвращаются из ветклиник в дикую природу, сообщает Lonely Planet.

Когда в прошлом году лесные пожары распространились по Новому Южному Уэльсу, их жертвами стали более миллиарда животных. Особенно сильно пострадали коалы. В двух недавних исследованиях число погибших колебалось между 6382 и 10 тысячами особей, в любом случае — это значительный процент от общей численности этих сумчатых. Многих коал ветврачи лечили от тяжелых ожогов и обезвоживания. Теперь некоторых пациентов выпускают обратно в дикую природу. Причем, делают это раньше, чем ожидалось.

На восточном побережье Австралии в клинике Порт-Маккуори было 79 коал. К концу апреля 26 животных были возвращены в свои места обитания в природном заповеднике Лейк-Иннс и национальном парке Крауди-Бэй.

"Наша цель — выпустить всех коал в районы, откуда они прибыли, многих на те же деревья, с которых они были спасены", — говорит президент клиники Сью Эштон.

"Большинство из них находились под нашей опекой с начала ноября, — поясняет она. — Мы думали, что нам нужно держать их до июня, но выпало много дождей, и среда их обитания восстановилась намного быстрее, чем мы ожидали".

Когда животные прибыли в Порт-Маккуори, у многих были обожжены лапы, у некоторых — носы и уши. Повязки им меняли каждые несколько дней, пока раны не зажили. После этого коал перевели из реанимации в вольеры на свежем воздухе.