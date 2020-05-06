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Туризм
2020-05-06T22:54
https://ria.ru/20200506/1571032637.html
В Австралии пострадавшие от пожаров коалы возвращаются в дикую природу
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РИА Новости

В Австралии пострадавшие от пожаров коалы возвращаются в дикую природу

22:54 06.05.2020
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© Depositphotos / naticastillogКоалы
Коалы
© Depositphotos / naticastillog
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. После прошлогодних лесных пожаров в Австралии пострадавшие от огня коалы возвращаются из ветклиник в дикую природу, сообщает Lonely Planet.
Когда в прошлом году лесные пожары распространились по Новому Южному Уэльсу, их жертвами стали более миллиарда животных. Особенно сильно пострадали коалы. В двух недавних исследованиях число погибших колебалось между 6382 и 10 тысячами особей, в любом случае — это значительный процент от общей численности этих сумчатых. Многих коал ветврачи лечили от тяжелых ожогов и обезвоживания. Теперь некоторых пациентов выпускают обратно в дикую природу. Причем, делают это раньше, чем ожидалось.
На восточном побережье Австралии в клинике Порт-Маккуори было 79 коал. К концу апреля 26 животных были возвращены в свои места обитания в природном заповеднике Лейк-Иннс и национальном парке Крауди-Бэй.
"Наша цель — выпустить всех коал в районы, откуда они прибыли, многих на те же деревья, с которых они были спасены", — говорит президент клиники Сью Эштон.
"Большинство из них находились под нашей опекой с начала ноября, — поясняет она. — Мы думали, что нам нужно держать их до июня, но выпало много дождей, и среда их обитания восстановилась намного быстрее, чем мы ожидали".
Когда животные прибыли в Порт-Маккуори, у многих были обожжены лапы, у некоторых — носы и уши. Повязки им меняли каждые несколько дней, пока раны не зажили. После этого коал перевели из реанимации в вольеры на свежем воздухе.
Некоторые из пострадавших все еще находятся на попечении клиники, например, два почти здоровых самца. "Их когти были сожжены, и они еще не отрасли, — говорит Эштон. — Коала без когтей не выживет в дикой природе".
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