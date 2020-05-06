Эсеры предложили ввести налоговый вычет для врачей за покупку полиса ДМС

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" разработали законопроект о предоставлении врачам и медицинским работникам возможности получить налоговый вычет с покупки полиса добровольного медицинского страхования и страхования жизни, сообщает пресс-служба лидера СР Сергея Миронова.
"Сотни тысяч врачей, фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов в нашей стране, рискуя собственной жизнью, в течение последних нескольких месяцев борются с коронавирусной инфекцией и одновременно выполняют свою повседневную работу – лечат людей, помогают пациентам, страдающим различными хроническими заболеваниями. Мы видим, насколько работа медика стала опасной. Многие находятся на передовой, работают в так называемой "красной зоне", - приводятся слова Миронова в сообщении.
По словам лидера "Справедливой России", сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости предоставления медикам повышенных социальных гарантий, именно поэтому эсеры предлагают предоставить медикам специальную налоговую льготу.
"Авторы законопроекта предлагают разрешить медикам получать налоговый вычет с приобретения полиса добровольного медицинской страхования и страхования жизни вне зависимости от срока, на который заключены договоры страхования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Миронов направил законопроект в правительство России для получения отзыва.
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