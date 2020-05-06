Эсеры предложили ввести налоговый вычет для врачей за покупку полиса ДМС

"Сотни тысяч врачей, фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов в нашей стране, рискуя собственной жизнью, в течение последних нескольких месяцев борются с коронавирусной инфекцией и одновременно выполняют свою повседневную работу – лечат людей, помогают пациентам, страдающим различными хроническими заболеваниями. Мы видим, насколько работа медика стала опасной. Многие находятся на передовой, работают в так называемой "красной зоне", - приводятся слова Миронова в сообщении.