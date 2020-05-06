Суд перенес слушание по делу бывшего главы РАО Федотова на 22 мая

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы отложил на 22 мая предварительное слушание по делу бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, которого наряду с другими фигурантами и его собственной матерью обвиняют в мошенничестве на 730 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Предварительное слушание отложено на 22 мая", - сказала пресс-секретарь. По ее словам, перенос произошел из-за мер по коронавирусу.

Предварительное слушание проходит в закрытом режиме - суд обсудит процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства. Ранее суд продлил Федотову срок ареста до 13 октября.

Само разбирательство пройдет в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством. Особый порядок предполагает, что все фигуранты полностью соглашаются с обвинением, при этом суд не сможет назначить им максимальное наказание.

Обвинение в мошенничестве Федотову было предъявлено 13 декабря 2018 года. Из оглашенных в суде свидетельских показаний следует, что Федотов "не мог не знать о совершенных его заместителем Андреем Кричевским хищениях" на сумму 730 миллионов рублей. По данным следствия, суммы были выведены из РАО под видом распределения авторских вознаграждений.

Фигурантами дела являются мать экс-главы РАО Вера Федотова, бывшая подчиненная Анжела Агейкина и экс-гендиректор ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании", которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева.

Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщало следствие, силами МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей. В декабре 2017 года Рязанский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Федотова. Кроме того, РАО взыскало с него в порядке гражданского судопроизводства ущерб в размере 242 миллионов рублей.