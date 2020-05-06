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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T20:12
https://ria.ru/20200506/1571032451.html
Путин заявил, что Мишустин идет на поправку
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571044310_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_5b8b7f1937f41f2f2a7bcb9b730d5ede.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что Мишустин идет на поправку

15:25 06.05.2020 (обновлено: 20:12 06.05.2020)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого выявлен коронавирус, идет на поправку, восстанавливается, он каждый день на связи, принимает участие в текущей работе и подготовке всех решений.
"Хочу передать самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина, он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений, в общем пожелаем ему скорейшего выздоровления",- сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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