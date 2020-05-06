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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:22
https://ria.ru/20200506/1571032196.html
Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568840345_0:280:1280:1000_1036x0_80_0_0_4129eee99e163345f4db0f2e25db7a8f.jpg
РИА Новости

Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса

15:22 06.05.2020
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© РоспотребнадзорСнимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
© Роспотребнадзор
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группа ученых из Университетского колледжа Лондона, изучив данные более 7,5 человек c COVID-19, обнаружила 198 небольших изменений в геноме коронавируса нового типа, говорится в их работе, опубликованной в научном журнале Infection, Genetics and Evolution.
"Сосредоточившись на мутациях, которые возникли несколько раз независимым путем (гомоплазии), мы обнаружили 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме SARS-CoV-2", - говорится в работе. Исследователи отмечают, что "обнаруженные повторные мутации могут указывать на то, что SARS-CoV-2 продолжает адаптироваться к новому хозяину-человеку".
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Кроме того, изучив 7666 образцов генома вируса, исследователи подтвердили версию о том, что "пандемия COVID-2 началась примерно в период 6 октября – 11 декабря 2019 года, что соответствует времени попадания его в хозяина-человека". Кроме того, как пишут ученые, полученные данные указывают на то, что "локальные эпидемии были вызваны большим числом независимых попаданий вируса" в регион.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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