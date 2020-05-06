Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса

"Сосредоточившись на мутациях, которые возникли несколько раз независимым путем (гомоплазии), мы обнаружили 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме SARS-CoV-2", - говорится в работе. Исследователи отмечают, что "обнаруженные повторные мутации могут указывать на то, что SARS-CoV-2 продолжает адаптироваться к новому хозяину-человеку".

Кроме того, изучив 7666 образцов генома вируса, исследователи подтвердили версию о том, что "пандемия COVID-2 началась примерно в период 6 октября – 11 декабря 2019 года, что соответствует времени попадания его в хозяина-человека". Кроме того, как пишут ученые, полученные данные указывают на то, что "локальные эпидемии были вызваны большим числом независимых попаданий вируса" в регион.