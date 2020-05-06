Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:19
https://ria.ru/20200506/1571031968.html
Во Владимирской области ввели карантин в одном из городов из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/153020/08/1530200811_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7a4e9a47d26293f0d29fdbb1f6c93da0.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области ввели карантин в одном из городов из-за COVID-19

15:20 06.05.2020
25290
© РИА Новости / Владимир Чучадеев / Перейти в фотобанкГубернатор Владимирской области Владимира Сипягина
Губернатор Владимирской области Владимира Сипягина
© РИА Новости / Владимир Чучадеев
Перейти в фотобанк
Губернатор Владимирской области Владимира Сипягина. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ввел карантин в городе Кольчугино из-за ситуации с коронавирусом, сообщает обладминистрация.
Ранее Сипягин ввел карантин Петушинском районе. В Кольчугинском районе подтвержден 61 случай COVID-19.
"На основании анализа развития эпидситуации в Кольчугино... с 0.00 7 мая на территории муниципального образования город Кольчугино вводится комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Он будет действовать до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия карантина запрещается въезд в Кольчугино и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания в границах карантинной территории.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
6 мая, 14:14Распространение нового коронавируса
В Октябрьском районе ЕАО сняли карантин по коронавирусу
Граждане, имеющие регистрацию в Кольчугино, могут въезжать туда и выезжать при предъявлении полицейским документа, удостоверяющего личность, и сведений о регистрации. Работающие на территории Кольчугино также могут въезжать и выезжать при предъявлении полиции документа, удостоверяющего личность, а также подтверждающих трудовую деятельность документов. На работников экстренных служб и пассажиров спецтранспорта ограничения не распространяются.
Во Владимирской области зарегистрирован 1001 случай COVID-19. 12 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Города России. Хабаровск
6 мая, 10:26Распространение нового коронавируса
В Хабаровске общежитие медуниверситета закрыли на карантин из-за COVID-19
6418424
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинКоронавирусыПетушинский районКольчугинский районВладимирская областьОбщество
Рекомендуем
Шашлык
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
Южная Корея оштрафует Mercedes за подделку данных о выбросах
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Машина скорой медицинской помощи
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило тысячу
Принципиальная схема прототипа микроволнового воздушного плазменного двигателя
Китайские ученые создали прототип реактивного двигателя на воздухе
Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА
Историк объяснил, почему власовцы участвовали в пражском восстании
Как вы это делаете?! Егор Дружинин о Пугачевой, Цискаридзе и танцах
"Как вы это делаете?!" Егор Дружинин о Пугачевой, Цискаридзе и танцах
Игумен Тихон
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Трудовая книжка
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Так в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами
Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Кадр из фильма Крик дельфина
Умерла актриса Татьяна Паркина
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным
Здание Государственной думы России
В Госдуме оценили слова латвийского министра о "донорстве денег" для СССР
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Лента новостейМолния