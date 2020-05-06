Во Владимирской области ввели карантин в одном из городов из-за COVID-19

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ввел карантин в городе Кольчугино из-за ситуации с коронавирусом , сообщает обладминистрация.

"На основании анализа развития эпидситуации в Кольчугино... с 0.00 7 мая на территории муниципального образования город Кольчугино вводится комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Он будет действовать до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия карантина запрещается въезд в Кольчугино и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания в границах карантинной территории.

Граждане, имеющие регистрацию в Кольчугино, могут въезжать туда и выезжать при предъявлении полицейским документа, удостоверяющего личность, и сведений о регистрации. Работающие на территории Кольчугино также могут въезжать и выезжать при предъявлении полиции документа, удостоверяющего личность, а также подтверждающих трудовую деятельность документов. На работников экстренных служб и пассажиров спецтранспорта ограничения не распространяются.

Во Владимирской области зарегистрирован 1001 случай COVID-19. 12 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.