В Литве продлили карантин из-за коронавируса до 31 мая

"Уточняется и порядок ношения масок. Их можно не надевать во время купания в озерах, реках, прудах и в море и во время занятия водными видами спорта. Это уточнение вступает в силу сразу с момента принятия. С 11 мая разрешается проведение уроков по вождению. Предлагается также разрешить проведение индивидуальных тренировок в спортклубах и тренировок в группах до 6 человек. При этом необходимо использовать все средства защиты и гигиены. Это вступит в силу с 18 мая", - добавляет Sputnik Литва.