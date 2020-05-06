Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:42
https://ria.ru/20200506/1571031763.html
В Литве продлили карантин из-за коронавируса до 31 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_0:439:2860:2048_1036x0_80_0_0_7885f0dba1267a8a57deba4387ff42eb.jpg
РИА Новости

В Литве продлили карантин из-за коронавируса до 31 мая

15:15 06.05.2020 (обновлено: 15:42 06.05.2020)
3487
© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство Литвы продлило карантин в связи с коронавирусом до 31 мая, сообщает Sputnik Литва.
"Правительство Литвы 6 мая решило продлить карантин до 31 мая включительно. Планируют некоторые послабления: уточняют порядок ношения масок, разрешают проведение небольших мероприятий, предлагают возобновить предоставление стоматологических услуг", - говорится в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Как отмечает портал, правительство предлагает с 11 мая разрешить приезд в Литву граждан Эстонии и Латвии. Им не придется проводить в изоляции 14 дней. С 15 мая движение на территории стран Балтии будет свободным. После поездки не придется проводить две недели в изоляции. В Литву также могут приезжать граждане других стран ЕС, которые приезжают по работе, бизнесу или учебе. Им придется провести 14 дней в самоизоляции.
"Уточняется и порядок ношения масок. Их можно не надевать во время купания в озерах, реках, прудах и в море и во время занятия водными видами спорта. Это уточнение вступает в силу сразу с момента принятия. С 11 мая разрешается проведение уроков по вождению. Предлагается также разрешить проведение индивидуальных тренировок в спортклубах и тренировок в группах до 6 человек. При этом необходимо использовать все средства защиты и гигиены. Это вступит в силу с 18 мая", - добавляет Sputnik Литва.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По данным портала, с 18 мая разрешают проведение мероприятий с участием до 30 человек на открытом воздухе. Однако участники должны соблюдать дистанцию в два метра, на каждого должна приходиться площадь в 10 квадратных метров, следует соблюдать требования гигиены и использовать средства защиты. С 30 мая такие мероприятия с участием до 30 человек предлагают разрешить в помещениях. С 18 мая в Литве предлагают открыть детские сады и подготовительные группы, планируют разрешить работу стоматологических кабинетов, предлагают разрешить посещение пациентов с разрешения лечащего врача в установленном в больнице порядке, планируют разрешить работу всех салонов красоты.
Число случаев заражения коронавирусом в Литве - 1428, выздоровели 718 человек, 48 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
770002
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ЛитваВ мире
Рекомендуем
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
Джейкоб Зума
Разбирательство по делу экс-президента ЮАР Зумы перенесли на 23 июня
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Еврокомиссии оценили меры по борьбе с коронавирусом в Испании
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер назвал условие для смягчения карантина в Латвии
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер Франции заявил о начале отмены ограничений с 11 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Рига
В Латвии продлили режим ЧС из-за коронавируса
Рига, Латвия
Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
В Италии предложили направить в Россию плазму выздоровевших от COVID-19
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число случаев коронавируса выросло до 1428
Он идет на поправку: Путин рассказал о здоровье Мишустина
Путин заявил, что Мишустин идет на поправку
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
В ВОЗ обеспокоены темпами прироста случаев COVID-19 в Белоруссии
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса
Вена, Австрия
Австрия продлила контроль на границах из-за коронавируса до 31 мая
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Лента новостейМолния