В Литве продлили карантин из-за коронавируса до 31 мая

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство Литвы продлило карантин в связи с коронавирусом до 31 мая, сообщает Sputnik Литва.
"Правительство Литвы 6 мая решило продлить карантин до 31 мая включительно. Планируют некоторые послабления: уточняют порядок ношения масок, разрешают проведение небольших мероприятий, предлагают возобновить предоставление стоматологических услуг", - говорится в сообщении.
Как отмечает портал, правительство предлагает с 11 мая разрешить приезд в Литву граждан Эстонии и Латвии. Им не придется проводить в изоляции 14 дней. С 15 мая движение на территории стран Балтии будет свободным. После поездки не придется проводить две недели в изоляции. В Литву также могут приезжать граждане других стран ЕС, которые приезжают по работе, бизнесу или учебе. Им придется провести 14 дней в самоизоляции.
"Уточняется и порядок ношения масок. Их можно не надевать во время купания в озерах, реках, прудах и в море и во время занятия водными видами спорта. Это уточнение вступает в силу сразу с момента принятия. С 11 мая разрешается проведение уроков по вождению. Предлагается также разрешить проведение индивидуальных тренировок в спортклубах и тренировок в группах до 6 человек. При этом необходимо использовать все средства защиты и гигиены. Это вступит в силу с 18 мая", - добавляет Sputnik Литва.
По данным портала, с 18 мая разрешают проведение мероприятий с участием до 30 человек на открытом воздухе. Однако участники должны соблюдать дистанцию в два метра, на каждого должна приходиться площадь в 10 квадратных метров, следует соблюдать требования гигиены и использовать средства защиты. С 30 мая такие мероприятия с участием до 30 человек предлагают разрешить в помещениях. С 18 мая в Литве предлагают открыть детские сады и подготовительные группы, планируют разрешить работу стоматологических кабинетов, предлагают разрешить посещение пациентов с разрешения лечащего врача в установленном в больнице порядке, планируют разрешить работу всех салонов красоты.
Число случаев заражения коронавирусом в Литве - 1428, выздоровели 718 человек, 48 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.