В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2127

"В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, 28 человек вылечились, двое скончались. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2127 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 1536 человек вылечились, 28 человек умерли, 563 человека продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба.