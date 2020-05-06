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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:15
https://ria.ru/20200506/1571031732.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2127
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2127

15:15 06.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 6 мая – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане выросло 2127, за сутки выявлены 67 инфицированных, скончались еще два пациента с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, 28 человек вылечились, двое скончались. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2127 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 1536 человек вылечились, 28 человек умерли, 563 человека продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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