В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2127

БАКУ, 6 мая – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане выросло 2127, за сутки выявлены 67 инфицированных, скончались еще два пациента с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, 28 человек вылечились, двое скончались. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2127 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 1536 человек вылечились, 28 человек умерли, 563 человека продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.