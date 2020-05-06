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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-06T15:16
https://ria.ru/20200506/1571031712.html
Новый ФАП открылся в Усманском районе Липецкой области
https://cdn23.img.ria.ru/images/151702/46/1517024661_0:188:2974:1861_1036x0_80_0_0_1dc744d72885558c8459a6b0d026e5b3.jpg
РИА Новости

Новый ФАП открылся в Усманском районе Липецкой области

15:15 06.05.2020 (обновлено: 15:16 06.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПередвижной фельдшерско-акушерский пункт
Передвижной фельдшерско-акушерский пункт
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Новый фельдшерско – акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Аксай Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в модульном здании ФАП есть все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, аппарат для экспресс-диагностики сахара крови, анализатор уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина, весы для взрослых и для детей, ростомер, пульсоксиметр. ФАП построен с учетом требований обеспечения доступной среды для инвалидов.
"В селах области будут построены еще 15 таких модульных ФАПов до конца года. Все они будут выполнены согласно типовому проекту, общий бюджет - 160 миллионов рублей, из которых 97,5 миллионов рублей - средства областного бюджета, 62,5 миллиона рублей - федерального ", - сказал Артамонов.
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