Новый ФАП открылся в Усманском районе Липецкой области

По его словам, в модульном здании ФАП есть все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, аппарат для экспресс-диагностики сахара крови, анализатор уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина, весы для взрослых и для детей, ростомер, пульсоксиметр. ФАП построен с учетом требований обеспечения доступной среды для инвалидов.