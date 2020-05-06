Новый ФАП открылся в Усманском районе Липецкой области

ЛИПЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Новый фельдшерско – акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Аксай Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в модульном здании ФАП есть все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, аппарат для экспресс-диагностики сахара крови, анализатор уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина, весы для взрослых и для детей, ростомер, пульсоксиметр. ФАП построен с учетом требований обеспечения доступной среды для инвалидов.
"В селах области будут построены еще 15 таких модульных ФАПов до конца года. Все они будут выполнены согласно типовому проекту, общий бюджет - 160 миллионов рублей, из которых 97,5 миллионов рублей - средства областного бюджета, 62,5 миллиона рублей - федерального ", - сказал Артамонов.