Бальбек прокомментировал три шага Киева по "возвращению Крыма"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о трех шагах по "возвращению Крыма", отметив, что все эти идеи тупиковые и Западу не до них.
Ранее Кулеба в разговоре с "Радио НВ" рассказал о концепции по возвращению Крыма. По его словам, план — "не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет". Киеву нужно сосредоточиться на трех тактических задачах: "удержание вопроса с полуостровом на стратегической повестке дня, чтобы не забывать о проблеме", "обеспечение эффективности санкционного режима", "привлечение "дополнительных международных инструментов" для давления на Россию".
"Три шага - и все тупиковые. Не до украинских идей сейчас - Запад думает, как минимизировать потери от кризиса мировой экономики, а Киев мечется, как торговец просроченными продуктами, мол и жалко его, и связываться никто не хочет. Так что гениальные идеи украинского МИД, что называется, канут в лету вместе со своими создателями - Крым не вернуть, и говорить об этом Российская Федерация отказывается", - сказал Бальбек РИА Новости.