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2020-05-06T17:48
https://ria.ru/20200506/1571031652.html
Бальбек прокомментировал три шага Киева по "возвращению Крыма"
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РИА Новости

Бальбек прокомментировал три шага Киева по "возвращению Крыма"

15:14 06.05.2020 (обновлено: 17:48 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о трех шагах по "возвращению Крыма", отметив, что все эти идеи тупиковые и Западу не до них.
Ранее Кулеба в разговоре с "Радио НВ" рассказал о концепции по возвращению Крыма. По его словам, план — "не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет". Киеву нужно сосредоточиться на трех тактических задачах: "удержание вопроса с полуостровом на стратегической повестке дня, чтобы не забывать о проблеме", "обеспечение эффективности санкционного режима", "привлечение "дополнительных международных­ инструментов" для давления на Россию".
"Три шага - и все тупиковые. Не до украинских идей сейчас - Запад думает, как минимизировать потери от кризиса мировой экономики, а Киев мечется, как торговец просроченными продуктами, мол и жалко его, и связываться никто не хочет. Так что гениальные идеи украинского МИД, что называется, канут в лету вместе со своими создателями - Крым не вернуть, и говорить об этом Российская Федерация отказывается", - сказал Бальбек РИА Новости.
Ситуация в Крыму в связи с коронавирусом
6 мая, 13:39Сказано в эфире
Крымский политолог: Киеву лучше бы не трогать Крым В МИД Украины назвали задачи по "возвращению" Крыма. Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Наталья Киселева в эфире радио Sputnik оценила стратегию Киева.
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РоссияДмитрий КулебаРуслан БальбекМИД УкраиныГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Крым уже вернули,теперь ждём Одессу.
6 мая, 15:41
Юрий Сумин
7600002
Какой Крым? Администрация Зеленского не может взять под контроль ситуацию в Черкассах. Тамошний мэр откровенно быкyeт, обзывает президента Украины диктатором, отказывается выполнять его требования, а Зельц и К ничего с этим сделать не могут.
6 мая, 15:47
П'ЯТА КОЛОНА МОСКВИ
57140010
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