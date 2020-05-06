Бальбек прокомментировал три шага Киева по "возвращению Крыма"

"Три шага - и все тупиковые. Не до украинских идей сейчас - Запад думает, как минимизировать потери от кризиса мировой экономики, а Киев мечется, как торговец просроченными продуктами, мол и жалко его, и связываться никто не хочет. Так что гениальные идеи украинского МИД, что называется, канут в лету вместе со своими создателями - Крым не вернуть, и говорить об этом Российская Федерация отказывается", - сказал Бальбек РИА Новости.