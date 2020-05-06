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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:12
https://ria.ru/20200506/1571031526.html
В Португалии число случаев коронавируса превысило 26 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570751853_0:291:3123:2048_1036x0_80_0_0_2acce30da4354f5d5cba1729e290bb3e.jpg
РИА Новости

В Португалии число случаев коронавируса превысило 26 тысяч

15:12 06.05.2020
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© REUTERS / Rafael MarchanteМедицинские работники в защитных костюмах в Лиссабоне
Медицинские работники в защитных костюмах в Лиссабоне
© REUTERS / Rafael Marchante
Медицинские работники в защитных костюмах в Лиссабоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 480 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 26 182, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 6 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1089 (15 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 333 человека, до 2076.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 15 256 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 623 человек.
В четверг, 30 апреля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер.
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