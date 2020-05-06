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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:11
https://ria.ru/20200506/1571031441.html
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570270960_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_6b70782a3478cfec5487c4390a815ec0.jpg
РИА Новости

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

15:11 06.05.2020
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко принял участие в онлайн-встрече G-20 по коронавирусу
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко принял участие в онлайн-встрече G-20 по коронавирусу
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, так как виден ежедневный прирост, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он отметил, что плато не наступит одновременно во всех регионах страны, так как в каждом из них ситуация развивается индивидуально.
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Министр также рассказал, как медики помогают в борьбе с вирусом. Так, крупные частные медорганизации вносят свой вклад, от мелких помощи почти нет.
"Есть частные медицинские организации, которые несмотря на то, что не могут оказать помощь этой категории пациентов, передали оборудование в государственные организации", - отметил Мурашко на заседании Комитета по охране здоровья.
По его словам, в обществе сильно изменилось отношение к медикам.
"Вы помните на своей памяти когда-нибудь, чтобы билборды фактически все по городу были сплошь в фотографиях поддержки врачам?" - сказал он.
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Пандемия коронавируса

В мире коронавирусом заболели более 3,5 миллиона человек, умерли почти четверть миллиона. Больше всего инфекция распространилась в США. В пятерку стран с наибольшим количеством заболевших также входят Испания, Италия, Франция и Германия. Россия находится на шестом месте, обогнав Турцию, Иран и Китай.
По последним данным, в России выявили 165 929 случаев заражения. С начала эпидемии в стране умерли 1 537 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
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