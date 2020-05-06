Актер из сериала "Бедная Настя" Красилов лечится от пневмонии

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Актер РАМТ Актер РАМТ Петр Красилов сообщил, что находится дома и лечится от пневмонии, он сдал тесты на коронавирус, но результатов пока нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что накануне Красилов обратился к медикам, ему сделали необходимые исследования и якобы обнаружили коронавирус.

"Тест взяли ночью, и когда будет что-то известно, неизвестно. Пока я дома лечу свою пневмонию", - рассказал РИА Новости Красилов.

Пресс-атташе РАМТ также уточнила РИА Новости, что состояние у актера стабильное.