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Культура
2020-05-06T15:18
https://ria.ru/20200506/1571031368.html
Актер из сериала "Бедная Настя" Красилов лечится от пневмонии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571031815_0:199:2688:1711_1036x0_80_0_0_9a082a91d251f869c1be11d45deedf3e.jpg
РИА Новости

Актер из сериала "Бедная Настя" Красилов лечится от пневмонии

15:09 06.05.2020 (обновлено: 15:18 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Петр Красилов
Актер Петр Красилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Петр Красилов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Актер РАМТ Петр Красилов сообщил, что находится дома и лечится от пневмонии, он сдал тесты на коронавирус, но результатов пока нет.
Ранее ряд СМИ сообщил, что накануне Красилов обратился к медикам, ему сделали необходимые исследования и якобы обнаружили коронавирус.
"Тест взяли ночью, и когда будет что-то известно, неизвестно. Пока я дома лечу свою пневмонию", - рассказал РИА Новости Красилов.
Пресс-атташе РАМТ также уточнила РИА Новости, что состояние у актера стабильное.
Красилов сыграл в таких фильмах, как "Бедная Настя", "Не родись красивой", "Людмила Гурченко" и других.
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