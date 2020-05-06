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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:07
https://ria.ru/20200506/1571031264.html
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 252
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570016355_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_c427fbe9664033376806544c71fe7a52.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса достигло 252

15:07 06.05.2020
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© AFP 2020 / StringerВ лаборатории
В лаборатории
© AFP 2020 / Stringer
В лаборатории. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 161 новый случай коронавируса за сутки, шесть человек умерли, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 6 мая всего 5573 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3932 человека.
По данным на 14.45 среды, 188 человек находились в больнице, из них 44 в реанимации, 252 умерли. Средний возраст погибших 84 года.
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