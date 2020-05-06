В Финляндии число жертв коронавируса достигло 252

"В Финляндии 6 мая всего 5573 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3932 человека.

По данным на 14.45 среды, 188 человек находились в больнице, из них 44 в реанимации, 252 умерли. Средний возраст погибших 84 года.