В Финляндии число жертв коронавируса достигло 252

ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 161 новый случай коронавируса за сутки, шесть человек умерли, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 6 мая всего 5573 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось о 5412 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3932 человека.
По данным на 14.45 среды, 188 человек находились в больнице, из них 44 в реанимации, 252 умерли. Средний возраст погибших 84 года.
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