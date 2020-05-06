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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:48
https://ria.ru/20200506/1571031214.html
Лаос не зарегистрировал ни одного нового случая коронавируса за 24 дня
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569336614_0:434:2870:2048_1036x0_80_0_0_9e0eebcf5e55cab20ca8bd28906d23a6.jpg
РИА Новости

Лаос не зарегистрировал ни одного нового случая коронавируса за 24 дня

15:06 06.05.2020 (обновлено: 17:48 06.05.2020)
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© AFP 2020 / Arnat JaengsawangЛюди на границе Таиланда с Лаосом
Люди на границе Таиланда с Лаосом
© AFP 2020 / Arnat Jaengsawang
БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Лаос не зарегистрировал ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за 24 дня, сообщает в среду интернет-сайт министерства здравоохранения страны.
"Новых случаев заражения в последние сутки снова не зарегистрировано. Количество заболевших остается прежним: 19 человек. В Лаосе по-прежнему не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Во вторник заместитель министра здравоохранения Лаоса Пхутхон Мыангпхак заявил о том, что в стране за 23 дня не было выявлено ни одного случая заражения, что связано с ограничительными мерами, принятыми правительством и народом страны для борьбы с пандемией. Заявление замминистра также опубликовано на странице минздрава в интернете.
Перечисляя действующие ограничительные меры, которые лаосские власти пока не планируют отменять, замминистра особо отметил строгий государственный карантин, которому подвергаются все граждане ЛНДР, вернувшиеся в страну в период пандемии.
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"Мы не считаем возможным помещать прибывших на домашний карантин. В государственных карантинных центрах все въехавшие из-за границы находятся под постоянным наблюдением врачей, им делаются анализы несколько раз в течение 14-дневного карантина", - пояснил он.
Большинство вернувшихся в Лаос в течение апреля граждан страны - лаосские рабочие, приехавшие из Таиланда, и студенты, вернувшиеся из Вьетнама и других стран через Вьетнам, границы с которым Лаос полностью не закрывал.
С января по начало мая тестирование на коронавирус в государственных карантинных центрах прошли 2 418 человек, из них у 19 был положительный результат, и они были госпитализированы, напомнил Мыангпхак. В настоящее время в больницах страны остаются 10 человек, 9 человек полностью выздоровели, сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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