Лаос не зарегистрировал ни одного нового случая коронавируса за 24 дня

БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Лаос не зарегистрировал ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за 24 дня, сообщает в среду интернет-сайт министерства здравоохранения страны.

"Новых случаев заражения в последние сутки снова не зарегистрировано. Количество заболевших остается прежним: 19 человек. В Лаосе по-прежнему не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Во вторник заместитель министра здравоохранения Лаоса Пхутхон Мыангпхак заявил о том, что в стране за 23 дня не было выявлено ни одного случая заражения, что связано с ограничительными мерами, принятыми правительством и народом страны для борьбы с пандемией. Заявление замминистра также опубликовано на странице минздрава в интернете.

Перечисляя действующие ограничительные меры, которые лаосские власти пока не планируют отменять, замминистра особо отметил строгий государственный карантин, которому подвергаются все граждане ЛНДР, вернувшиеся в страну в период пандемии.

"Мы не считаем возможным помещать прибывших на домашний карантин. В государственных карантинных центрах все въехавшие из-за границы находятся под постоянным наблюдением врачей, им делаются анализы несколько раз в течение 14-дневного карантина", - пояснил он.

Большинство вернувшихся в Лаос в течение апреля граждан страны - лаосские рабочие, приехавшие из Таиланда , и студенты, вернувшиеся из Вьетнама и других стран через Вьетнам, границы с которым Лаос полностью не закрывал.

С января по начало мая тестирование на коронавирус в государственных карантинных центрах прошли 2 418 человек, из них у 19 был положительный результат, и они были госпитализированы, напомнил Мыангпхак. В настоящее время в больницах страны остаются 10 человек, 9 человек полностью выздоровели, сказал он.