В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16189

За сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 105 человек. Число скончавшихся с коронавирусом в Японии достигло 590 человек, в том числе 13 из них - с круизного судна Diamond Princess. Еще 312 человек находятся в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц и считаются выздоровевшими 5 569 человек, уточнил телеканал.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,75 миллиона случаев заражения, около 259 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.