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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:06
https://ria.ru/20200506/1571031176.html
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16189
https://cdn24.img.ria.ru/images/151675/18/1516751890_0:91:3317:1957_1036x0_80_0_0_d4481779454df3ba059ece3bf97108ff.jpg
РИА Новости

В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16189

15:06 06.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Японии достигло в среду 16 тысяч 189 человек, сообщил телеканал NHK, который суммирует данные местных властей о заболеваемости в стране.
За сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 105 человек. Число скончавшихся с коронавирусом в Японии достигло 590 человек, в том числе 13 из них - с круизного судна Diamond Princess. Еще 312 человек находятся в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц и считаются выздоровевшими 5 569 человек, уточнил телеканал.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,75 миллиона случаев заражения, около 259 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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