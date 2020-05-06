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2020-05-06T15:05
https://ria.ru/20200506/1571031111.html
RT опубликовал расследование о выводе сотрудниками ФБК* активов за рубеж
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РИА Новости

RT опубликовал расследование о выводе сотрудниками ФБК* активов за рубеж

15:05 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Телеканал RT опубликовал расследование о выводе сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* активов за рубеж.

"Штатные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального активно занимаются коммерческой деятельностью в России и за рубежом. RT нашел несколько фирм, зарегистрированных на этих людей. Сам ФБК получает десятки миллионов, согласно собственным отчетам. А частные компании его сотрудников эксперты назвали "взаимозависимыми лицами". Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж", - сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что ФБК* был зарегистрирован в 2011 году как некоммерческая организация, и все собранные средства он должен тратить исключительно на уставные цели. Согласно публикуемым организацией отчетам, в 2018 году было получено 58 миллионов рублей (средний размер пожертвований составил 720 рублей), при этом расходы составили 65,3 миллиона рублей. Подчеркивается, что в отчете подробно расписано, куда и на что были потрачены эти деньги.
"Однако, как выяснил RT, сразу несколько коммерческих структур, чья главная задача - получение прибыли, учреждены штатными сотрудниками ФБК*. В частности, это ООО "Медиа-Лайв", ООО "Левиафан-Медиа", ООО "Страна Приливов" в России, а также SIA Database в Латвии. Ниже подробно описывается деятельность каждой из этих компаний. Отметим, что все они зарегистрированы на штатных сотрудников ФБК. И деятельность этих компаний прозрачной назвать трудно", - говорится в расследовании телеканала.
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Сообщается, что, как полагают эксперты, такое структурирование деятельности может быть связано с занижением налогооблагаемой базы по некоторым видам обязательных платежей. "Подобное дробление деятельности может иметь под собой несколько причин. Первая - налоговая оптимизация. Так проще экономить, завышать затраты и занижать прибыль", - объяснил RT председатель центра правовой помощи "Дело жизни" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Кроме того, по его словам, "различная помощь в виде грантов и иных выплат таким образом распыляется по нескольким юрлицам и не кажется большой".
"Или, наоборот, такая помощь может направляться адресно, на развитие какого-то конкретного направления, не бросая тень на всю структуру в целом", - добавил юрист. Он рассказал, что законодательство не запрещает регистрировать юрлица на сотрудников некоммерческих организаций, "однако есть ряд решений арбитражных судов, признававших такое дробление злоупотреблениями в налоговой сфере".
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Добавляется, что с этим мнением согласился председатель Московской коллегии адвокатов "АиБ" Глеб Плесовских. Он рассказал, что на практике такие схемы часто используются для оптимизации налогообложения.
"Компания, которая платит шестипроцентный налог на упрощенке (упрощенная система налогообложения), однако приближается к лимитам по объему выручки, может продолжить свою работу путем создания аналогичного юридического лица - "клона", - привел пример адвокат.
Таким образом, по его словам, компания может не переходить на общую систему налогообложения и существенно сэкономить на налогах.
"Органы Федеральной налоговой службы однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни организации. Если налоговый инспектор придет к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ", - подчеркнул Плесовских.
* Фонд борьбы с коррупцией был включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента в октябре 2019 года. В ноябре это решение признал законным Замоскворецкий суд столицы. Фонд опротестовал его.
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Иван СоловьевФонд борьбы с коррупциейЛатвияЭкономика
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