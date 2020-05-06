В Тюменской области среди новых пациентов с COVID-19 много пенсионеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Среди 69 новых пациентов с COVID-19, зарегистрированных за сутки в Среди 69 новых пациентов с COVID-19, зарегистрированных за сутки в Тюменской области , много пенсионеров, сообщила журналистам замгубернатора Ольга Кузнечевских.

Она подчеркнула, что за последние сутки установлен рекорд по числу выявленных случаев в области.

"За прошедшие сутки количество заболевших на территории нашей области увеличилось на 69 человек. За весь период наблюдения это самое большое количество заболевших, проживающих на территории Тюменской области. Мы считаем, что это результат, в том числе, праздничных и выходных дней, потому что все 69 человек – это, в основном, контактные люди. К сожалению, достаточно большое количество из них граждан пенсионного возраста", - сказала замгубернатора.

Кузнечевских также предположила, каким образом могли заразиться пожилые люди: "Мы думаем, что это либо посещение наших пенсионеров, которые проживают на даче, их внуками и детьми, либо это их контакты на территории торговых предприятий, магазинов, аптек и на прогулках, где бывает большое скопление людей.

Всего на территории Тюменской области на сегодняшний день коронавирусом заболели 658 человек.