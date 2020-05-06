Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:03
https://ria.ru/20200506/1571030864.html
В Тюменской области среди новых пациентов с COVID-19 много пенсионеров
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_6434cdae73dc6c25f4a6dd2213a0e1f5.jpg
РИА Новости

В Тюменской области среди новых пациентов с COVID-19 много пенсионеров

15:03 06.05.2020
2989
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре
Медицинские работники в коронавирусном стационаре
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в коронавирусном стационаре. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Среди 69 новых пациентов с COVID-19, зарегистрированных за сутки в Тюменской области, много пенсионеров, сообщила журналистам замгубернатора Ольга Кузнечевских.
Она подчеркнула, что за последние сутки установлен рекорд по числу выявленных случаев в области.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"За прошедшие сутки количество заболевших на территории нашей области увеличилось на 69 человек. За весь период наблюдения это самое большое количество заболевших, проживающих на территории Тюменской области. Мы считаем, что это результат, в том числе, праздничных и выходных дней, потому что все 69 человек – это, в основном, контактные люди. К сожалению, достаточно большое количество из них граждан пенсионного возраста", - сказала замгубернатора.
Кузнечевских также предположила, каким образом могли заразиться пожилые люди: "Мы думаем, что это либо посещение наших пенсионеров, которые проживают на даче, их внуками и детьми, либо это их контакты на территории торговых предприятий, магазинов, аптек и на прогулках, где бывает большое скопление людей.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всего на территории Тюменской области на сегодняшний день коронавирусом заболели 658 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000201
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТюменская область
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Тюменской области умер пятый пациент с коронавирусом
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Тюменской области у 53 вахтовиков выявили коронавирус
Автомобильное движение на одной из улиц в Москве
В Московской городской епархии решают вопрос о продлении пропусков
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Крымский мост через Керченский пролив
Росгвардия закупила технику для охраны Керченского пролива
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Он идет на поправку: Путин рассказал о здоровье Мишустина
Путин заявил, что Мишустин идет на поправку
Рюмка
Тюменский оперштаб назвал лечение коронавируса вдыханием водки фейком
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Прокуроры начали проверку после падения дерева на ребенка в Подмосковье
Офис телеканала RT в Москве
RT опубликовал расследование о выводе сотрудниками ФБК* активов за рубеж
Кадр из фильма Крик дельфина
Умерла актриса Татьяна Паркина
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Токио
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16189
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса
Вид на пещеру Такаркори
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Лента новостейМолния