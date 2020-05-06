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Религия и мировоззрение
2020-05-07T13:29
https://ria.ru/20200506/1571030779.html
В Московской городской епархии решают вопрос о продлении пропусков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593173_0:315:3081:2048_1036x0_80_0_0_581ebc1ad7a3b47edb34f954036312f3.jpg
РИА Новости

В Московской городской епархии решают вопрос о продлении пропусков

15:03 06.05.2020 (обновлено: 13:29 07.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на одной из улиц в Москве
Автомобильное движение на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Московская городская епархия решает вопрос о продлении цифровых пропусков для священников и сотрудников РПЦ в Москве, которые закончились 4 мая, сообщил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что у многих священников и сотрудников Русской православной церкви в Москве с 4 мая не действуют цифровые пропуска. Так, например, настоятель столичного храма мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский в своем Facebook написал, что ему после 4 мая не продлили пропуск, а одноразовый он тоже получить не смог. Также, по его словам, проблемы с оформлением пропусков возникли у других сотрудников храма.
"В нашем храме (преподобного Сергия Радонежского в Солнцево – ред.) у большинства сотрудников пропуска для перемещения в Москве закончились 4 мая, и их тоже не продлили", - сказал РИА Новости Волков.
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По его словам, пропуска в Москве оформлялись централизовано на духовенство и сотрудников, которые должны присутствовать на работе. "Епархиальное руководство (Московской городской епархии – ред.) обещает, что данные будут обновлены. Вопрос решается, и, насколько я понимаю, будет решен в обозримой перспективе", - подытожил священник.
Ранее руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев, сообщил РИА Новости, что волонтеры, духовенство и сотрудники храмов в Москве для получения цифрового пропуска не могут указать в качестве цели поездки по городу посещение религиозного учреждения, что является "ограничением права на вероисповедание".
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Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераРелигияСергий РадонежскийНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ВигилянскийАлександр Волков (политик)МоскваОбщество
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