В Московской городской епархии решают вопрос о продлении пропусков

Автомобильное движение на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Московская городская епархия решает вопрос о продлении цифровых пропусков для священников и сотрудников РПЦ в Москве, которые закончились 4 мая, сообщил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что у многих священников и сотрудников Русской православной церкви в Москве с 4 мая не действуют цифровые пропуска. Так, например, настоятель столичного храма мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский в своем Facebook написал, что ему после 4 мая не продлили пропуск, а одноразовый он тоже получить не смог. Также, по его словам, проблемы с оформлением пропусков возникли у других сотрудников храма.

"В нашем храме (преподобного Сергия Радонежского в Солнцево – ред.) у большинства сотрудников пропуска для перемещения в Москве закончились 4 мая, и их тоже не продлили", - сказал РИА Новости Волков.

По его словам, пропуска в Москве оформлялись централизовано на духовенство и сотрудников, которые должны присутствовать на работе. "Епархиальное руководство (Московской городской епархии – ред.) обещает, что данные будут обновлены. Вопрос решается, и, насколько я понимаю, будет решен в обозримой перспективе", - подытожил священник.