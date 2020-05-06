Прокуроры начали проверку после падения дерева на ребенка в Подмосковье

Ранее в подмосковном главке СК сообщили, что 5 мая четырехлетняя девочка попала в больницу после того, как на нее упало дерево во время прогулки с мамой в микрорайоне Новое Павлино в Балашихинском городском округе. Сотрудники ведомства начали доследственную проверку.