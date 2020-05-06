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2020-05-06T15:01
https://ria.ru/20200506/1571030717.html
Прокуроры начали проверку после падения дерева на ребенка в Подмосковье
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РИА Новости

Прокуроры начали проверку после падения дерева на ребенка в Подмосковье

15:01 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за упавшего на четырехлетнюю девочку дерева в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Ранее в подмосковном главке СК сообщили, что 5 мая четырехлетняя девочка попала в больницу после того, как на нее упало дерево во время прогулки с мамой в микрорайоне Новое Павлино в Балашихинском городском округе. Сотрудники ведомства начали доследственную проверку.
"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего. В случае установления фактов нарушения закона будут незамедлительно приняты соответствующие меры реагирования. Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре Московской области", - говорится в сообщении.
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