Прокуроры проверят ряд российских регионов на поддержку бизнеса властями

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поручила проверить информацию о ненадлежащей поддержке бизнеса властями ряда регионов в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
"Генеральной прокуратурой РФ поручено провести проверки по информации о ненадлежащей работе органов власти ряда субъектов РФ по предоставлению бизнесу мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В частности, прокурорам Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Ярославской областей поручено провести тщательный анализ ситуаций и при необходимости обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов.
Ход и результаты прокурорских проверок в Генпрокуратуре РФ поставлены на контроль.