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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:59
https://ria.ru/20200506/1571030610.html
Прокуроры проверят ряд российских регионов на поддержку бизнеса властями
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_da5336536926cb347726ab52ec0472e2.jpg
РИА Новости

Прокуроры проверят ряд российских регионов на поддержку бизнеса властями

14:59 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поручила проверить информацию о ненадлежащей поддержке бизнеса властями ряда регионов в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
"Генеральной прокуратурой РФ поручено провести проверки по информации о ненадлежащей работе органов власти ряда субъектов РФ по предоставлению бизнесу мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В частности, прокурорам Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Ярославской областей поручено провести тщательный анализ ситуаций и при необходимости обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов.
Ход и результаты прокурорских проверок в Генпрокуратуре РФ поставлены на контроль.
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Распространение нового коронавирусаКабардино-Балкарская Республика (КБР)Генеральная прокуратура РФВладимирская областьИркутская областьСтавропольский крайВологодская областьЯрославская областьЭкономика
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