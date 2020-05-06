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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:58
https://ria.ru/20200506/1571030565.html
Еврокомиссия оценила экономическую ситуацию в Евросоюзе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

Еврокомиссия оценила экономическую ситуацию в Евросоюзе

14:59 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости, Мария Князева. Экономическая ситуация в Евросоюзе в текущем году может в дальнейшем оказаться даже еще хуже нынешних прогнозов, поскольку проблемы от коронавируса до конца не ясны, следует из сообщения Еврокомиссии (ЕК).
ЕК ранее в среду опубликовала новый прогноз, согласно которому роста ВВП по итогам текущего года не ожидается ни в одной из стран Евросоюза ввиду пандемии коронавируса и мер борьбы с ним, а экономика ЕС, как ожидается, в целом сократится на 7,4%, еврозоны - на 7,7%.
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"Огромная неопределенность, связанная с этим весенним прогнозом, беспрецедентна. Масштабы и продолжительность пандемии практически неизвестны. Существует также неопределенность относительно продолжительности и объема мер ее сдерживания", - говорится в документе ЕК. "Риски для прогноза сконцентрированы в основном на понижательной стороне", - в свою очередь прокомментировал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
Кроме того, не может быть исключена и финансовая нестабильность, если шок ликвидности, с которым столкнулся корпоративный сектор, приведет к неожиданно серьезным проблемам с его платежеспособностью, также ранее в среду отметил Джентилони. А такие проблемы могут только усугубить экономическую ситуацию. В целом уже сейчас можно констатировать, что Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в своей истории, также сказал еврокомиссар.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В ЕС на фоне этой пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.
Экономика ЕС серьезно страдает от борьбы с пандемией. Однако в определенных странах уже началось постепенное смягчение ограничений. Но если пандемия приведет к необходимости возвращения некоторых карантинных мер, это также скажется на проблемах в экономике, констатировал Джентилони.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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