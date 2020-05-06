Еврокомиссия оценила экономическую ситуацию в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости, Мария Князева. Экономическая ситуация в Экономическая ситуация в Евросоюзе в текущем году может в дальнейшем оказаться даже еще хуже нынешних прогнозов, поскольку проблемы от коронавируса до конца не ясны, следует из сообщения Еврокомиссии (ЕК).

ЕК ранее в среду опубликовала новый прогноз, согласно которому роста ВВП по итогам текущего года не ожидается ни в одной из стран Евросоюза ввиду пандемии коронавируса и мер борьбы с ним, а экономика ЕС, как ожидается, в целом сократится на 7,4%, еврозоны - на 7,7%.

"Огромная неопределенность, связанная с этим весенним прогнозом, беспрецедентна. Масштабы и продолжительность пандемии практически неизвестны. Существует также неопределенность относительно продолжительности и объема мер ее сдерживания", - говорится в документе ЕК. "Риски для прогноза сконцентрированы в основном на понижательной стороне", - в свою очередь прокомментировал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.

Кроме того, не может быть исключена и финансовая нестабильность, если шок ликвидности, с которым столкнулся корпоративный сектор, приведет к неожиданно серьезным проблемам с его платежеспособностью, также ранее в среду отметил Джентилони. А такие проблемы могут только усугубить экономическую ситуацию. В целом уже сейчас можно констатировать, что Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в своей истории, также сказал еврокомиссар.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В ЕС на фоне этой пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.

Экономика ЕС серьезно страдает от борьбы с пандемией. Однако в определенных странах уже началось постепенное смягчение ограничений. Но если пандемия приведет к необходимости возвращения некоторых карантинных мер, это также скажется на проблемах в экономике, констатировал Джентилони.