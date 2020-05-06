Золотов назвал число борющихся с коронавирусом росгвардейцев

"Свыше 20 тысяч военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан, по местам охранения объектов здравоохранения – там, где находятся больные коронавирусом", - отметил он.

Путин в среду провел рабочую встречу с главой Росгвардии, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Президент в ходе встречи напомнил, что поручил кабмину организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур, в том числе и с целью поддержки автопрома. Золотов сообщил, что у Росгвардии сейчас есть дополнительные потребности в такой технике, например, в легковых автомобилях для вневедомственной охраны.