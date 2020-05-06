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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:58
https://ria.ru/20200506/1571030530.html
Золотов назвал число борющихся с коронавирусом росгвардейцев
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570673253_0:230:3072:1958_1036x0_80_0_0_ca2865b0c8b98ea57c63033d60051fb8.jpg
РИА Новости

Золотов назвал число борющихся с коронавирусом росгвардейцев

14:58 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии у входа на кладбище в Омске
Сотрудники Росгвардии у входа на кладбище в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 20 тысяч росгвардейцев ежедневно выполняют задачи по борьбе с коронавирусом, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Свыше 20 тысяч военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан, по местам охранения объектов здравоохранения – там, где находятся больные коронавирусом", - отметил он.
Путин в среду провел рабочую встречу с главой Росгвардии, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Президент в ходе встречи напомнил, что поручил кабмину организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур, в том числе и с целью поддержки автопрома. Золотов сообщил, что у Росгвардии сейчас есть дополнительные потребности в такой технике, например, в легковых автомобилях для вневедомственной охраны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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